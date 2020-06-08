Российская актриса Татьяна Кравченко решила устроить ностальгию по старым "Сватам"

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, звезда сериала опубликовала видеоролик, на котором можно увидеть актера Николая Добрынина в необычном образе.

Так, герой Николая Добрынина "Митяй" в одной из серий "Сватов" явился в казино в пафосном наряде, чем до слез рассмешил гостей заведения.

"Замечательный момент. Помните?", - подписала Кравченко опубликованное в Instagram видео.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию российской звезды и отметили, что эта сцена с Митяем один из самых смешных моментов в сериале "Сваты".

"Пересматриваю неоднократно, каждый раз восторг до визга", "Один клатч чего стоит!", "Самый крутейший момент", "Лучший момент", "Фильм огонь!", "А как же такое не помнить", "Только сегодня смотрела, ржу не могу", "Смеялась до слез", "Просто чума!", "Я так хохотала в этот момент, что даже со стула упала....", "Даже уже в повторе смотрю этот момент с удовольствием", "Такое сложно забыть", "Как же я вас всех люблю", - написали поклонники в комментариях под постом Кравченко.

Ранее мы рассказывали, что Татьяна Кравченко потрясла внешним видом рядом с Добронравовым. Соответствующий снимок звезда опубликовала в своем Instagram.

В кадре она, ее экранный муж в исполнении Федора Добронравова и экранная «внучка».

«Несколько лет назад», – подписала фотографию звезда театра и кино.

Всего за несколько минут фото собрало тысячи лайков и теплые комментарии от преданных поклонников «Сватов», которые обратили внимание на внешность "помолодевшей" Татьяны Кравченко.

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