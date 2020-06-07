Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато з'явилася у відвертому вбранні
Як повідомляє Politeka.net Ніколь народилася і виросла на Гаваях, але зараз постійно живе в Майамі і Нью-Йорку. Кілька місяців тому дівчина підписала контракт з міжнародним агентством Ford Agency і тепер буде брати участь і в європейських зйомках, радуючи шанувальників по всьому світу.
36-річна уродженка Гаваїв часто радує шанувальників відвертими знімками. Вона постає перед чоловіками в білизні і навіть без неї. Цього разу, позуючи на камеру, вона забула про важливий елемент одягу - спідню білизну.
Так, на новому сонячному і щасливому кадрі знаменитість демонструє глибоке декольте на камеру. На брюнетці – білосніжна майка з екстремальним декольте, коротка спідниця з високою талією і масивні звисаючі сережки у вигляді зірочок.
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Є в образі ще кілька яскравих деталей - золотий годинник на зап'ясті, тонкі ланцюжки і тонкий ремінець. Однак слід визнати, що на ці деталі дивишся в останню чергу. Волосся жагучої красуні розпущене по плечах. Макіяж зроблений з акцентом на очі і губи підведені блідо-рожевою помадою, яка практично непомітна на шкірі дівчини.
Звичайно ж, шанувальники Ніколь не змогли обійти стороною її нові кадри і поспішили залишити свої захоплені відгуки:
"Бездоганна краса ❤️😊", "Екзотичні очі", "Мені подобаються твої волосся 😊👌🏼", "Досконалість ❤️😊", "Дуже-дуже добре! 🔥🔥🔥", "Господи, помилуй! Ви так неймовірно прекрасні! Ці очі, і ти такий гарний", "Виглядає абсолютно приголомшливо і казково спокусливо, гаряче гарно, як завжди !!!", "Ці виразні очі виразно говорять про глибину і чистоті вашої душі, дитинко !! Такий убивчий погляд ... ти підкорив світ цим поглядом".
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