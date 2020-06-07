Известная американская фитнес-модель Николь Амато предстала в откровенном наряде

Как сообщает Politeka.net, Николь родилась и выросла на Гавайях, но сейчас постоянно живет в Майами и Нью-Йорке. Несколько месяцев назад девушка подписала контракт с международным агентством Ford Agency и теперь будет принимать участие и в европейских съемках, радуя поклонников по всему миру.



36-летняя уроженка Гавайев часто радует поклонников откровенными снимками. Она предстает перед мужчинами в белье и даже без него. На этот раз, позируя на камеру, она забыла о важном элементе одежды - нижнем белье.

Так, на новом солнечном и счастливом кадре знаменитость демонстрирует глубокое декольте на камеру. На брюнетке – белоснежная майка с экстремальным декольте, короткая юбка с высокой талией и массивные свисающие серьги в виде звездочек.

Есть в образе еще несколько ярких деталей - золотые часы на запястье, тонкие цепочки и тонкий ремешок. Однако следует признать, что на эти детали смотришь в последнюю очередь. Волосы жгучей красотки распущены по плечам. Макияж сделан с акцентом на глаза и губы с бледно-розовой помадой, которая практически незаметна на коже девушки.

Конечно же, поклонники Николь не смогли обойти стороной ее новые кадры и поспешили оставить свои восторженные отзывы:

"Безупречная красота ❤️😊", "Экзотические глаза", "Мне нравятся твои волосы 😊👌🏼", "Совершенство ❤️😊", "Очень-очень хорошо! 🔥🔥🔥", "Господи, помилуй! Вы так невероятно великолепны! Эти глаза, и ты такой красивый", "Выглядит абсолютно потрясающе и сказочно соблазнительно, горячо красиво, как всегда !!!", "Эти выразительные глаза определенно говорят о глубине и чистоте вашей души, детка !! Такой убийственный взгляд ... ты бы покорил мир этим взглядом".

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