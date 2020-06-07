Відома українська актриса Ольга Сумська показала, як ніжиться на пляжі у відвертому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала пікантні кадри на своїй сторінці в Instagram.

Ольга Сумська заявила, що разом з чоловіком Віталієм Борисюком з перших днів літа вирушила на курорт, незважаючи на карантин. Справа в тому, що подружжя вирішили відпочивати в Україні. Судячи з геолокації - на Блакитному озері у Київській області. Як видно на фото, там вже відпочивають багато людей.

"Відкрили сезон разом з @vitaliyborysyuk! 🌞Якщо кордони закриті, будемо відпочивати вдома! Теж добре!" - написала актриса.

На опублікованих кадрах знаменитість позує в купальнику і не легкої спідниці, не то хустці. Сховавшись під парасолькою від палючого сонця, Ольга Сумська показала на камеру свій видатний бюст.

Віталій Борисюк теж роздягнувся і розвалився на лежаку. На одному з фото він доклав руку до ока, ніби підзорну трубу. Так і хочеться запитати, куди дивиться чоловік Ольги Сумської, ймовірно, на свою красиву дружину.

Користувачі соціальних мереж похвалили за пару рішення відпочити навіть в умовах карантину:

"Супер сонці, що ще треба"; "Вдома завжди красиво"; "Гарна пара"; "У нас на Україні теж є красиві місця де можна класно відпочити! 😍"; "Неймовірна красуня"; "Яка гарна жінка"; "наша українська Богиня ! 🌹🌹🌹".

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