Екс-солістка групи "ВІА Гра" Тетяна Котова показала свою красу з усіх боків

Як повідомляє Politeka.net, співачка опублікувала серію знімків на своїй сторінці в Instagram.

Пекуча блондинка з групи "ВІА Гра" не соромиться показати себе в самих відвертих образу. Для останньої фотосесії Тетяна Котова вбралася в чорний топ з широкими рукавами і величезним вирізом. Вона додала кадрів ще більшої пікантності, приспустивши одяг нижче плечей.

Образ співачки доповнили чорні трусики, які вона на фото справа підтягує вище. При цьому Котова тримає в руках екзотичні фрукти. На одному зі знімків вона позує без фруктів, але сильно випнувши п'яту точку.

Співачка поцікавилася, на якому з кадрів вона вийшла найкраще. У відповідь користувачі соціальної мережі залишили безліч захоплених коментарів:

"Ви прекрасні на всіх фото😍"; "Так ти скрізь шикарна.❤️"; "Апетитна апетитна!❤️❤️❤️"; "Це той випадок, коли реально всі фото супер! Ви дуже ефектна🙂".

Раніше Тетяна Котова підкорила зовнішнім виглядом під час занять на тренажері. Вона наділу спортивний облягаючий костюм, який підкреслив її нереальні форми.

На фото співачка дивиться вдалину з розпущеним волоссям. При цьому вона позує на біговій доріжці, відставивши ногу назад.

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