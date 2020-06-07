"Міс Україна 2018", відома модель Леоніла Гузь порадувала новим спокусливим кадром

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram.

Леоніла Гузь вразила всю Україну своєю зовнішністю і продовжує демонструвати красу шанувальникам. На цей раз вона вбралася в тонке бузкове плаття з відвертим декольте, що відкриває прекрасний вид на бездонне декольте красуні.

Леоніла Гузь, Міс Україна 2018

Судячи зі знімку, заради гарного кадру модель позувала, підставившись променів сонця. Таке освітлення створив цікаву гру світла і тіней, підкресливши привабливість Леоніли. До того ж, вона прийняла томну позу, закинувши руку за голову.

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Користувачі соціальної мережі високо оцінили нову роботу Гузь і залишили багато компліментів в коментарях:

"Абсолютно чудова"; "Ідеальна"; "Приголомшливо"; "Виглядаєш так по-особливому"; "І хто таку малював? Напевно диявол розписав, Щоб всіх чоловіків наповал"; "Прекрасна жінка".

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💜@bakulinaphoto @slavinskaya_muah

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Раніше Леоніла Гузь показала кадри з іншого фотосесії, для якої одягла чорне нижню білизну. Волосся дівчина зібрала в хвіст. 

Красуня доповнила свій образ червоною стрічкою на талії, а до того ж спокусливо вигнулась на стільці, щоб фотограф зловив найкращі моменти.

Нагадаємо, міс Україна Леоніла Гузь забула про ліфчик під тоненьким светром: "Що ж ти робиш?".

Як повідомляла Politeka, "міс Україна" Леоніла Гузь блиснула фігурою в купальнику: "На Артура Пирожкова схожа".

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