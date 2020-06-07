"Міс Україна 2018", відома модель Леоніла Гузь порадувала новим спокусливим кадром

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram.

Леоніла Гузь вразила всю Україну своєю зовнішністю і продовжує демонструвати красу шанувальникам. На цей раз вона вбралася в тонке бузкове плаття з відвертим декольте, що відкриває прекрасний вид на бездонне декольте красуні.

Судячи зі знімку, заради гарного кадру модель позувала, підставившись променів сонця. Таке освітлення створив цікаву гру світла і тіней, підкресливши привабливість Леоніли. До того ж, вона прийняла томну позу, закинувши руку за голову.

Користувачі соціальної мережі високо оцінили нову роботу Гузь і залишили багато компліментів в коментарях:

"Абсолютно чудова"; "Ідеальна"; "Приголомшливо"; "Виглядаєш так по-особливому"; "І хто таку малював? Напевно диявол розписав, Щоб всіх чоловіків наповал"; "Прекрасна жінка".

Раніше Леоніла Гузь показала кадри з іншого фотосесії, для якої одягла чорне нижню білизну. Волосся дівчина зібрала в хвіст.

Красуня доповнила свій образ червоною стрічкою на талії, а до того ж спокусливо вигнулась на стільці, щоб фотограф зловив найкращі моменти.

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