Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна, Сніжана показала зворушливе фото з маленьким сином

Як пише Politeka.net, дружина відомого співака є активним користувачем Instagram і постійно радує шанувальникиків сімейними фотографіями.

В цей раз Сніжана опублікувала свіжий знімок, на якому годує немовля. Жінка зображена сидячи на дивані, однією рукою пригорнула сина до себе, а інший тримає його ручку.

«В Моменті🧡 Тут і Зараз 🧡», - підписала знімок вона.

Користувачі не пройшли повз і відреагували на нове фото захопленими коментарями.

«Ой, яка краса ..! У таких фото є магія! Якийсь сакральний сенс», - пишуть в мережі.

Зазначимо, що сім'ї Бабкіних вже 11 років. Наймолодший син Єлисей з'явився на світ 18 червня в одному з київських пологових будинків. Над його ім'ям Бабині довго не роздумували. За словами Сніжани, воно приснилося їй кілька років тому.

У артистів є ще 8-річна дочка Веселіна. Пара також виховує 12-річного сина Сніжани Артура від її першого шлюбу. Крім Веселины і Артура, у Сергія Бабкіна є також син Ілля від першого шлюбу, якого виховує мама.

Раніше ми повідомляли, Бабкін придумав, як розважити своїх шанувальників на карантині. Він вирішив влаштувати поетичний вечір, поділившись відповідними кадрами в Instagram.

Фанати Сергія прийшли в невимовний захват від ініціативи кумира , про що поспішили повідомити в коментарях.

«Дуже ❤️ Безмежне душевний божественне вічне Спасибі! 🙏», «Бабкін, ви кайф!) Люблю теж ці вірші! Продовжуйте!», «Дякую🌷за відкритість і щирість👍Дуже проникливі вірші і прекрасна пісня🎶🎸Дякую за вашу творчість💗доброту і позитив🌞», - захоплювалися віддані шанувальники в соцмережі.

Нагадаємо, Бабкін став батьком в четвертий раз.

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