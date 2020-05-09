Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна, Сніжана показала зворушливе фото з маленьким сином
Як пише Politeka.net, дружина відомого співака є активним користувачем Instagram і постійно радує шанувальникиків сімейними фотографіями.
В цей раз Сніжана опублікувала свіжий знімок, на якому годує немовля. Жінка зображена сидячи на дивані, однією рукою пригорнула сина до себе, а інший тримає його ручку.
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«В Моменті🧡 Тут і Зараз 🧡», - підписала знімок вона.
Користувачі не пройшли повз і відреагували на нове фото захопленими коментарями.
«Ой, яка краса ..! У таких фото є магія! Якийсь сакральний сенс», - пишуть в мережі.
Зазначимо, що сім'ї Бабкіних вже 11 років. Наймолодший син Єлисей з'явився на світ 18 червня в одному з київських пологових будинків. Над його ім'ям Бабині довго не роздумували. За словами Сніжани, воно приснилося їй кілька років тому.
У артистів є ще 8-річна дочка Веселіна. Пара також виховує 12-річного сина Сніжани Артура від її першого шлюбу. Крім Веселины і Артура, у Сергія Бабкіна є також син Ілля від першого шлюбу, якого виховує мама.
Раніше ми повідомляли, Бабкін придумав, як розважити своїх шанувальників на карантині. Він вирішив влаштувати поетичний вечір, поділившись відповідними кадрами в Instagram.
Фанати Сергія прийшли в невимовний захват від ініціативи кумира , про що поспішили повідомити в коментарях.
«Дуже ❤️ Безмежне душевний божественне вічне Спасибі! 🙏», «Бабкін, ви кайф!) Люблю теж ці вірші! Продовжуйте!», «Дякую🌷за відкритість і щирість👍Дуже проникливі вірші і прекрасна пісня🎶🎸Дякую за вашу творчість💗доброту і позитив🌞», - захоплювалися віддані шанувальники в соцмережі.
Нагадаємо, Бабкін став батьком в четвертий раз.
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