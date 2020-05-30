Музикант Сергій Бабкін анонсував нову пісню



Як передає Politeka.net, відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Але річ у тім, що новий трек буде спільним з актрисою "Кварталу 95" Оленою Кравець.

"«Спалах» 💥 05/06. Прем'єра", - коротко повідомив він в підписі до відео, на якому, судячи з усього, звучить фрагмент пісні.

Така несподівана новина просто приголомшила шанувальників Бабкіна, які активно коментували цю подію.

"Ого, несподіваний дует! Чекаємо", "Ох, про таке можна тільки мріяти! Дякую за сюрприз)", "Несподівано","Буду чекати", "Це ж тиждень чекати. Ми зійдемо з розуму", " - писали під постом співака.



Раніше зірка Студії «Квартал 95» Євген Кошовий поділився потішним знімком в аксесуарі, які запозичив у своєї колеги Олени Кравець.

На фотографії Кошовий позує перед камерою крупним планом в модних сонцезахисних окулярах. При цьому аксесуар виглядає явно жіночим. Розгадка виявилася дуже простий: гуморист сам зізнався, що запозичив очки у своєї колеги Олени Кравець.

«Стирив фари у Кравець», - з гумором підписав фото Кошовий.

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