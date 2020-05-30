Музикант Сергій Бабкін анонсував нову пісню
Як передає Politeka.net, відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Facebook.
Але річ у тім, що новий трек буде спільним з актрисою "Кварталу 95" Оленою Кравець.
"«Спалах» 💥 05/06. Прем'єра", - коротко повідомив він в підписі до відео, на якому, судячи з усього, звучить фрагмент пісні.
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Така несподівана новина просто приголомшила шанувальників Бабкіна, які активно коментували цю подію.
"Ого, несподіваний дует! Чекаємо", "Ох, про таке можна тільки мріяти! Дякую за сюрприз)", "Несподівано","Буду чекати", "Це ж тиждень чекати. Ми зійдемо з розуму", " - писали під постом співака.
Раніше зірка Студії «Квартал 95» Євген Кошовий поділився потішним знімком в аксесуарі, які запозичив у своєї колеги Олени Кравець.
На фотографії Кошовий позує перед камерою крупним планом в модних сонцезахисних окулярах. При цьому аксесуар виглядає явно жіночим. Розгадка виявилася дуже простий: гуморист сам зізнався, що запозичив очки у своєї колеги Олени Кравець.
«Стирив фари у Кравець», - з гумором підписав фото Кошовий.
Нагадаємо, Кравец, Кошовий, Ткач та інші зірки «Квартал 95» похвалилися вишиванками: топ яскравих фото.
Як повідомляла Politeka, дружина Кошового з «Квартал 95» засвітила їх молодшу дочку за дивним заняттям.
Також Politeka писала, що 12-річна дочка Кошового з «Квартал 95» перетворилася на гламурну красуню.