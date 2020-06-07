Модель Демі Роуз показала літній кадр в новому міні-бікіні під час прогулянки

Знаменитість прославилася завдяки своїй фігурі, яку зовсім не соромиться і показує під час самих пікантних і жарких реклам білизни. В цей раз Демі постала в одному чорному бікіні, яке продемонструвала на прогулянці на вулиці, повідомляє Politeka.net.

Дівчина продемонструвала идеалньым тілом з доволньо пишними формами і захопила засмаглою шкірою, яка буквально блищала від крему. Волосся ж Роуз воліла залишити розпущеним, чим захоплювалися шанувальники. Сама модель спеціально позувала до об'єктиву боком, щоб показати пікантний вигляд на п'яту точку. Цей жест став свого роду 2видитной карткою" Демі.

«Гаряча дівчинка🔥», «💋💋поцелованная сонцем💋💋», Мені так подобається твоє тіло, просто поражаешь🙏🔥💖🌞», «Eres hermosa muñeqita preciosa», «Демі просто шикарна», «Можна вже продовження?», «Ох, стільки пристрасті», «Vente conmigo y no te faltarán los besos negros», «Боже, це так солодко».

Також дівчина підкорила фото, опублікованими в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці, на якому постала абсолютно без одягу. Так, Демі похвалилася формами, прикривши груди лише тонким шарфом з тонкими нитками.

На стильному кадрі засмагла Демі зігнулась у томної позі прямо на скелі й підкреслила гідність, вимазавшись маслом. При цьому дівчина розпустила довгі локони і захопила їх блискучим виглядом:

«Ahi te entra toditito ... Ricura», «Приголомшуючий вигляд, гнися сильніше», «ти як дика кішка», «Чудовий гарний чоловічок❤️❤️❤️❤️», «озирнись і подивися на мене», «Вогняна лялечка, аж ковзає🔥», «Que, ermosa», «Гей, Демі! Ви носите костюм кольору шкіри або це все ваше дуже надихаюче тіло ??? 😮😍🔥😂»», - написали шанувальники.

Нагадаємо, що засмагла Демі Роуз в рожевому бікіні показала свої солодощі: "Боже, аж слинки течуть".

А ще Politeka писала, що Демі Роуз не втримала свої форми в незвичайному купальнику: "Гаряча і скажена".

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