Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, впечатлила видео

Как сообщает Politeka.net, Сьюзи выиграла престижный бразильский конкурс Мисс Бум Бум, в котором в первую очередь оцениваются ягодичные участниц. Имея за плечами титул лучшей попы Бразилии Сьюзи часто снимается для различных известных журналов, включая Playboy, FHM, GQ и Cosmopolitan.

Девушка постоянно размещает снимки и видео под которыми появляется множество восхищенных комментариев. В этот раз она потешила пользователей сети видео, на котором брюнетка показала съемочный процесс для журнала Playboy (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Судя по всему звезда снялась в весьма откровенной фотосессии, в которой показала фигуру в соблазнительном нижнем белье.

Красотка показала бекстейдж кадры с фотосета, на которых она сидит на стуле в одном лишь кружеве, которое не в состоянии скрыть пышные объемы хозяйки самых красивых ягодиц. При этом она принимала чувственные позы, демонстрируя точеную фигурку. Гламурную нотку кадрам придает макияж со стрелками и волнистая укладка.

К слову, под фотосетом поклонники стали бурно обсуждать внешний вид Сьюзи. Столь смелый поступок фолловеры оценили в более тысячи комментариев. Фанаты не устают удивляться смелости и красоте брюнетки.

"У тебя такое идеальное тело, дорогая💗😍", "Просто оглушающая", "Ты выглядишь великолепно❤️🔥", "Это так горячо!", "Такая красота!", "Слов нету, одни эмоции", "Уфффф, как горячо и оооочень красиво", "Всё, убила меня своей обалденностью".

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