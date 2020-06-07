Українська співачка Джамала, яка чекає на дитину, похвалилася красивим річним чином

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість поділилася знімками з нової фотосесії на своїй сторінці в Instagram.

З настанням літа Джамала постала перед шанувальниками в образі квітки. Для фотосесії вона вбралася в легке помаранчеве плаття з відвертим декольте. завдяки своїм чорним волоссям зірка стала схожа на мак. В описі вона зазначила, що зараз настав час для цих квітів.

На опублікованих кадрах вагітна співачка сидить на високому стільці і ніжно гладить свій кругленький живіт. Край її сукні опускається до самої підлоги, а на одному з фото Джамала змахнула подолом, ніби крилом, з-за чого стала ще більше схожа на квітку маку.

Користувачі соціальної мережі оцінили квіткову зовнішність артистки в коментарях:

"Ніжна наша Джа😍❤️"; "Яка краса ❤❤❤ваууу"; "Шалено красива і талановита!👍 Обожнюю 😍"; "Джа ви прекрасні 🤗🤗🤗 наскільки вагітність прекрасний хоч і важкий період жінки!!! Навіть шкода чоловіків що вони не можуть відчути і пережити ці емоції і почуття материнства!!!"; "Душевні і красиві фото"; "Така мила, така ніжна! ❤️ А в мене ностальгія. Це найкращі відчуття...".

Нагадаємо, вагітна Джамала відверто зізналася у своїх страхах.

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