Російська співачка Алла Пугачова вразила молодіжним прикидом
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зоряної сімейки в Instagram з'явилося архівне фото, на якому Примадонна позувала в обтягуючому вбранні.
Алла Борисівна натягнула короткі джинсові шорти, чорну футболку з рукавами три чверті і доповнила стильний лук джинсовою жилеткою з вишивкою. Щаслива артистка в сонцезахисних окулярах посміхалася, змахнувши однією рукою, а іншою обіймаючи маленьку доньку Лізу.
"Нарешті літо повернулося ☀️", - підписаний кадр.
Фанати кинулися обговорювати побачене, засипавши улюбленицю естради і її спадкоємицю компліментами.
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"Красуні. Я думаю Алла Борисівна найщасливіша жінка в світі. 👏"
"Мама з донькою - мега зірка і маленька висхідна зірочка!! А літо це здорово👍👍"
"🌷Дві воображульки😂😂"
"Модниці😘"
"Красоточки. Літа прийшло.❤️❤️❤️"
Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилися свіжі кадри Пугачової з чоловіком, гумористом Максимом Галкіним і двійнятами Лізою і Гаррі. Сімейка позувала біля величезного дерев'яного корабля, мабуть, облаштованого для дитячих ігор. Примадонна, як завжди, блищала: на ній був лакований чорний плащ, блакитні джинси, півчобітки і кашкет.
Батько сімейства зазначив в підписі, що кадри зроблені 1 червня, у День захисту дітей.
"Алла Борисівна - красуня", "Диваки!", "Зі святом, ви круті", "Гарна сім'я", "Оригінально!", "Які солодкі", "Яка чудова сім'я", "Клас, які милі у вас діточки!", "Ви прям тут як дід..а Алла відмінно виглядає", "Чудова малеча!", - відреагували користувачі мережі.
Нагадаємо, що Максим Галкін зізнався, чому досі з Пугачової: "Не прожив і місяця, якщо б не...".
А ще Politeka писала, що шикарний замок Пугачової і Галкіна потрапив у кадр на домашньому відео: "Оце роздолля".