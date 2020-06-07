Російська співачка Алла Пугачова вразила молодіжним прикидом

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зоряної сімейки в Instagram з'явилося архівне фото, на якому Примадонна позувала в обтягуючому вбранні.

Алла Борисівна натягнула короткі джинсові шорти, чорну футболку з рукавами три чверті і доповнила стильний лук джинсовою жилеткою з вишивкою. Щаслива артистка в сонцезахисних окулярах посміхалася, змахнувши однією рукою, а іншою обіймаючи маленьку доньку Лізу.

"Нарешті літо повернулося ☀️", - підписаний кадр.

Фанати кинулися обговорювати побачене, засипавши улюбленицю естради і її спадкоємицю компліментами.

"Красуні. Я думаю Алла Борисівна найщасливіша жінка в світі. 👏"

"Мама з донькою - мега зірка і маленька висхідна зірочка!! А літо це здорово👍👍"

"🌷Дві воображульки😂😂"

"Модниці😘"

"Красоточки. Літа прийшло.❤️❤️❤️"

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилися свіжі кадри Пугачової з чоловіком, гумористом Максимом Галкіним і двійнятами Лізою і Гаррі. Сімейка позувала біля величезного дерев'яного корабля, мабуть, облаштованого для дитячих ігор. Примадонна, як завжди, блищала: на ній був лакований чорний плащ, блакитні джинси, півчобітки і кашкет.

Батько сімейства зазначив в підписі, що кадри зроблені 1 червня, у День захисту дітей.

"Алла Борисівна - красуня", "Диваки!", "Зі святом, ви круті", "Гарна сім'я", "Оригінально!", "Які солодкі", "Яка чудова сім'я", "Клас, які милі у вас діточки!", "Ви прям тут як дід..а Алла відмінно виглядає", "Чудова малеча!", - відреагували користувачі мережі.

Нагадаємо, що Максим Галкін зізнався, чому досі з Пугачової: "Не прожив і місяця, якщо б не...".

А ще Politeka писала, що шикарний замок Пугачової і Галкіна потрапив у кадр на домашньому відео: "Оце роздолля".