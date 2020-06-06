В сети появилось фото, как похудевшая российская певица Алла Пугачева загорает на шезлонге

Как передает Politeka.net, снимок показала на своей странице в Инстаграм сама примадонна российской эстрады.

На нем она позирует в черном купальнике и шлёпанцах, лежа на топчане.

Фотография была сделана еще три года назад супругом Аллы Борисовны шоуменом Максимом Галкиным. В подписи сообщается, что она сделана исподтишка, так как сама Пугачева не любит, когда ее фотографируют.

«Любимая загорает 😘»,- так давно подписал это фото ее муж Максим.

Поклонники не прошли мимо и отреагировали на снимок своей любимицы, отметив, что выглядит она превосходно на зависть молодым.

«Выглядит превосходно. Молодые завидуйте», «Вы классно выглядите 👍😘», «Просто настоящая женщина🤗👍умничка))) большой и светлой любви.... Долгие годы😘», «В ее годы, шикарна!!!👍👏😘», «Хорошего ровного загара👌», - пишут в сети.

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