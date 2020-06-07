Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - переможниця проекту Даша Ульянова показала, як змінює свій образ

Як виявилося, під час зйомок проекту Макс мав більш ніж інтимні стосунки з однією з учасниць і приховав цей факт. Дізнавшись про це, Даша не змогла пробачити Михайлюка, вважаючи це зрадою. Після розставання з чоловіком, Даша вирушила "шукати себе", розвиватися та проводити час з близькими. Не забуває дівчина також сяяти у нових іміджах, передає Politeka.net.

Так, цього разу Даша блестнула розтяжкою перед своїм стилістом, піднявши ніжку вгору прямо на сидінні поруч з чоловіком:

«Прекрасна Даша @dasha_ulyanovaa переможниця проекту «Холостяк Х» в Kika-style @kika_style. #beautifulhair #dyson #dysonukraine», - написав сам стиліст прд кадром.

Фанати відреагували відразу:

«Красавиеееее👍», «😂😂😂 Зручна поза )))», «Гармата❤️💕», «Понти дорожче грошей 👍», «Дімка, красавчег👍👍👍», «Дімка 😍😍😍🔥🔥🔥», «Круто )».

Також Даша показала, як позувала у розстебнутій білосніжній сорочці, під якою можна помітити мереживна білизна. Укладання дівчата при цьому була більш ніж пишна, а особа ідеально гармоніювало з блискучим макіяжем з акцентом на досить пухкі губи Даші, якими вона так пишається. А ще, як помітили її шанувальники, Даша продовжує носити золотий перстень із діамантами за 65 тисяч гривень, яке подарував Макс у фіналі шоу.

«Просто не хочу знімати, воно мені дуже подобається», - раніше сказала сама зірка.

Також вона зазначила, що в руках свого майстра «перетворюється в инстателочку».

Реакція фанатів дівчата не змусила себе чекати:

«У Даші є чоловік!!!😍», «Яка ти солодка крихітка😻😻😻», «Красуня 😍😍😍», «Красотаа😍😍😍», «Що???? Якась інша?», «Неперевершена🔥🔥🔥», «Ухххх🔥 яка красуня !😍», «Шикарна 😍😍», «Ваууу❤️😍 дуууууже гарно🔥», «Красуня 👍», «Шикарна дівчина😍😍💥💥💥❤️».

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