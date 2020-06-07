Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - победительница проекта Даша Ульянова показала, как меняет свой образ

Как оказалось, во время съемок проекта Макс имел более чем интимные отношения с одной из участниц и скрыл этот факт. Узнав об этом, Даша не смогла простить Михайлюка, посчитав это предательством. После расставания с мужчиной, Даша отправилась "искать себя", развиваться и проводить время с близкими. Не забывает девушка также сверкать в новых имиджах, передает Politeka.net.

Так, в этот раз Даша блестнула растяжкой перед своим стилистом, подняв ножку вверх прямо на сидении рядом с мужчиной:

«Прекрасная Даша @dasha_ulyanovaa победительница проекта «Холостяк Х» в Kika-style @kika_style. #beautifulhair #dyson #dysonukraine», - написал сам стилист прд кадром.

Фанаты отреагировали сразу:

«Красавиеееее👍», «😂😂😂 Зручна поза )))», «Пушка❤️💕», «Понты дороже денег, а Макс в пролете👍», «Димка, красавчег👍👍👍», «Димка 😍😍😍🔥🔥🔥», «Круто )».

Также Даша показала, как позировала в расстегнутой белоснежной рубашке, под которой можно заметить кружевное белье. Укладка девушки при этом была более чем пышная, а лицо идеально гармонировало с блестящим макияжем с акцентом на весьма пухлые губы Даши, которыми она так гордится. А еще, как заметили ее поклонники, Даша продолжает носить золотое кольцо с бриллиантами за 65 тысяч гривен, которое подарил Макс в финале шоу.

«Просто не хочу снимать, оно мне очень нравится», - ранее сказала сама звезда.

Также она отметила, что в руках своего мастера «превращается в инстатёлочку».

Реакция фанатов девушки не заставила себя ждать:

«У Даши є чоловік!!!😍», «Какая ты сладкая крошка😻😻😻», «Красотка 😍😍😍», «Красотаа😍😍😍», «Что???? Какая другая?», «Неперевершена🔥🔥🔥», «Ухххх🔥 яка красуня !😍», «Шикарная 😍😍», «Ваууу❤️😍 ооооочень красиво🔥», «Красотка 👍», «Шикарна девушка😍😍💥💥💥❤️».

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