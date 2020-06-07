Відома голлівудська актриса і зірка серіалу "Рятувальники Малібу" Памела Андерсон здивувала сміливим фото

Як повідомляє Politeka.net, американська актриса і екс-модель Playboy Памела Андерсон часто тішить своїх шанувальників гарячими кадрами, не соромлячись з'являтися в білизні, перед численними користувачами мережі. Цей раз не став винятком із правил.

Культова блондинка в цей раз постала в досить незвичному образі: вона опублікувала кадр з спокусливій фотосесії, де позувала в чорному негліже.

На знімку модель сидить на стільці в сміливій позі: вигнувши спину. Мільйон послідовників Памели могли помилуватись обрисами її фігури у формі пісочного годинника і оцінити підтягнуте тіло. Прозора тканина не змогла приховати "заборонені місця" фігури.

Підписники колишньої зірки Playboy давно звикли, що вона зазвичай публікує у соцмережі свої старі чорно-білі знімки. Тому нове фото розбурхала уми фанатів по всьому світу, про що вони поспішили повідомити в коментарях під публікацією:

"Ти дійсно єдина у своєму роді", "Жарко, як у пеклі", "мій Боже, від тебе захоплює дух", "найгарячіша жінка на світі", "Ось це поза!". Декілька шанувальників тут же зробили моделі пропозицію руки і серця.

Судячи з усього, це бекстейдж зі зйомок реклами нижньої білизни, так що вже скоро чекаємо нових гарячих кадрів з 52-річною зіркою.

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