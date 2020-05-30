Бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", сделала фото с любимым фруктом
Красотка опубликовала фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Модель позировала в одной футболке, которая едва скрывала самое интимное. Звезда кокетливо натянула футболку рукой.
Во второй руке Кортес держала банан, который поднесла к губам. Модель улыбалась и смотрела в камеру.
Стоит отметить, что звезда стояла, опершись на одну ногу, вторую она подняла и на что-то поставила.
Сьюзи распустила длинные волосы и закинула их набок.
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Модель позировала на кухне, что видно по холодильнику и мойке, которые располагаются позади.
"Жизнь дома 🏡🍀", - подписала фото девушка с самыми красивыми ягодицами.
Пользователи сети написали Кортес массу комплиментов, назвав ее великолепной девушкой с прекрасным телом. Также мужчины признавались ей в любви.
"Сама сладость", - написал один из фанатов.
Напомним, Сьюзи Кортес позировала лежа, в обтягивающем топе с пикантным вырезом. Топик обтянул и подчеркнул пышную грудь красотки.
Оголенный пресс с кубиками поражает красотой и ей, действительно, нечего стесняться.
Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес предстала сидящей спиной к фотографу, эффектно выгнувшись, и выставив ягодицы.
Красотка надела белую футболку с номером 23 с фамилией Дэвида Бекхэма.
Ранее мы писали, что Сьюзи Кортес активно занимается спортом, что видно по ее подтянутому телу, а ноги у нее буквально "стальные".
Кортес немного раздвинула ножки, засветив крохотные, ярко-желтые трусики на тонких, розовых лямках.
Звезда дополнила образ различными украшениями: серьгами-кольцами и золотым браслетом на руке.
Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц сверкнула на камеру «золотой» гордостью
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