Знаменитость показала все, что можно

Бразильская модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, похвасталась формами в мини-шортах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Добрый день, моя любовь», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном кадре Кортез позирует в мини-шортах и майке, демонстрируя внушительные формы. При этом лицо звезда решила прикрыть маской и элегантными очками.

«Загадочная леди», «красотка!», «ты непревзойденная», «я соскучился уже за твоей красотой», «вот что называется наслажденье! Не могу оторваться», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, поразила красотой в постельной сцене.

Так, модель позирует лежа на кровати с полотенцем на голове. Как можно заметить, Кортез без белья, а пикантные места прикрывает рукой. Также в кадр попали татуировки модели, расположенные на руках девушки.

При этом она предлагает подписчикам подписаться на ее канал, в котором будет еще больше горячих снимков.

«Вот это крошка», «фантастическая», «бесконечное наслажденье», «красотка», «это так красиво», «бомба», «это мило», «Красотка Сьюзи», - пишут ее поклонники.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц сверкнула на камеру «золотой» гордостью

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