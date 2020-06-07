Бразильская модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, похвасталась формами в мини-шортах
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Добрый день, моя любовь», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном кадре Кортез позирует в мини-шортах и майке, демонстрируя внушительные формы. При этом лицо звезда решила прикрыть маской и элегантными очками.
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«Загадочная леди», «красотка!», «ты непревзойденная», «я соскучился уже за твоей красотой», «вот что называется наслажденье! Не могу оторваться», - пишут ее поклонники.
Как сообщалось ранее, модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, поразила красотой в постельной сцене.
Так, модель позирует лежа на кровати с полотенцем на голове. Как можно заметить, Кортез без белья, а пикантные места прикрывает рукой. Также в кадр попали татуировки модели, расположенные на руках девушки.
При этом она предлагает подписчикам подписаться на ее канал, в котором будет еще больше горячих снимков.
«Вот это крошка», «фантастическая», «бесконечное наслажденье», «красотка», «это так красиво», «бомба», «это мило», «Красотка Сьюзи», - пишут ее поклонники.
Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц сверкнула на камеру «золотой» гордостью
А еще Politeka писала, что обладательница самых красивых ягодиц похвасталась достоинством в мини-шортиках
Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц сняла лишнее и устроила жару с леденцом.