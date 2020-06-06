Потап розвеселив шанувальників фотографією в дивному образі

Відомий український продюсер і репер Олексій Потапенко опублікував цікавий знімок у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Потап зробив селфі, на якому на голові у нього красується дуже оригінальний вінок. Він виглядає так, ніби зроблений з трави та дрібних гілочок, при цьому в його середині видніється шматок лисої голови репера, яка в такому обрамленні стає схожа на яйце.

Потап також показав, що не нехтує правилами карантину: на артисті захисна маска і рукавички.

«Добрий вечір», - коротко підписав фото Потап.

Його шанувальники тут же взялися коментувати кумедний кадр. Серед коментаторів виявилася і відома співачка Даша Астаф'єва, яка відреагувала на пост словом: «Хопана».

«Крутіше, ніж у Полякової», «Скільки потрібно з'їсти цукерок, щоб стати таким же солодким», «Потап Осадчий», «Точно! Це бублик! Зелений космічний бублик!», «Сатурн українського шоу-бізнесу», «Гніздо пора пташенят», «Як карантин на людей впливає», «Катя Осадча у відпустці», «Коли яйце вилупиться?», «От насправді Лиса гора», «На гриб схожий», «Аполлон», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Настя Каменських вирішила розкрити правду про стосунки з Потапом і їх інтимного життя.

Вона розповіла, що вони щасливі і проблем в їх відносинах немає, адже вона навіть не ревнує його, оскільки абсолютно довіряє обранцеві.

Нагадаємо, новий "тюнінг" Каменських призвів прихильників в замішання: "Навіщо познущалася над носом?".

Як повідомляла Politeka, сяюча Каменських розповіла про своє щастя і показала фото: «найбільша нагорода».

Також Politeka писала, що Настя Каменських відверто розповіла, чому не боїться зрад Потапа.