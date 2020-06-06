Ані Лорак показала, як розважається вдома під власну музику

Відома українська співачка, яка вже давно живе і працює в Росії, опублікувала нове коротке відео в розділі Сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.

На відео артистка підспівує під власну нову пісню «Твоєю коханою». Судячи з кадрів, на Ані надіта чорна кофта, яку співачка кокетливо спустила з одного плеча. Зірка щосили крутиться перед камерою, намагаючись показати себе з більш вигідного ракурсу.

На чорно-білих кадрах особливо добре видно, якою зміненою виглядає зовнішність артистки, її буквально не впізнати. Так, її обличчям сильно змінилося і схудло, а губи виглядають ще більш пухкими, ніж зазвичай. Деяким навіть може здатися, що "з губами вже перебір". Можна тільки припустити, що стало причиною такого візуального ефекту.

Раніше ми писали, що російська блогерка, модель і телеведуча Олена Водонаєва вирішила пролити світло на справжню причину розлучення співачки Ані Лорак.

37-річна инстадива провела паралель між розводами Поліни Гагаріної та Ані Лорак.

"Взяти тих же Ані Лорак, Поліну Гагаріну. Кожна з них – сильна жінка, яка багато працює, тягне на собі сім'ю, прагне до майбутнього. І якщо поруч з нею мужик бовтається, як г*** в ополонці, якщо він не звик до почуття відповідальності за свою сім'ю, то толку не буде", - резюмувала Водонаєва.

Нагадаємо, спливла справжня причина розлучення Ані Лорак з Муратом: як у Гагаріної, «толку не буде».

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак і Лазарєв перестали ховатися, кадри побачень вже в мережі.

Також Politeka писала, що Лорак зворушливо притулилася до свого «коханця», фото облетіло мережу: «Терміново весілля».