Знаменитая артиска Ани Лорак засветилась в домашнем виде во время "свидания" с близким другом Сергеем Лазаревым

Вчера вечером в социальной сети Инстаграм на своей странице в разделе Стори Каролина показала, как повеселилась в ресторане вместе с близким товарищем и коллегой, Сергеем Лазаревым, с которым ей давно приписывают любовный роман. Чтобы подогреть интригу к трогательной встрече с мужчиной, звезда такде поделилась ярким кадром и у себя в профиле, пишет Рoliteka.net.

На новых кадрах звезда привычно скрыла фигуру за свободной черной майкой без принтов и надела такую же кепку под цвет майки. При этом Каролина сверкнула улыбкой перед объективом и показала, что позировала в обычном, почти домашнем виде без укладок и слишком яркого макияжа. А вот Сергей засветился в черной майке, положив куртку на ноги и приветливо поулыбавшись на камеру.

В профиле артиста также можно заметить похожие кадры, причем он поделился ими одновременно с Каролиной и отметил ее как "близкую подругу". Новые фото вызвали немалый фурор в сети, ведь кадры со "свиданий" артистов можно увидеть крайне редко, а сами звезды никак не комментируют слухи об их отношениях.

Несколько дней назад артистка также впервые вышла в прямой эфир, чтобы пообщаться с поклонниками и поговорить о карьере.

В прочем, звезда на это внимание не обратила и продолжила вести беседу с другом, распрашивая того о личной жизни. Сергей в свою очередь не удержался и похвастался на видео детьми, которые в это время бегали рядом и веселились на машинках. Из-за плохой связи друг с другом, артистам постоянно приходилось просить друг друга уйти в другую комнату и смеяться над качеством кадров.

Отметим, одновременные разводы Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исаковым и певца Эмина Агаларова с супругой Аленой Гавриловой стали центром распространения неожиданных слухов.

Так, как оказалось, слухи, распространенные фанатами, не более чем сплетни. Коллега Полины Гагариной и Эмина Агаларова уверяет: это наименее правдоподобная версия разводов двух артистов:

«Полина и Эмин — это очень смешно. Я бы скорее поверила в роман Агаларова и Кети Топурии. А Гагариной также сейчас приписывают роман с Сергеем Лазаревым. Но это тоже неправда. Лазарев очень дружит с Ани Лорак», — раскрыла правду музыкальный продюсер Олеся Сазыкина.

Примечательно, что таким образом девушка дала точный намек на отношения Сергея Лазарева и Ани Лорак, фактически подогревая интригу, касательно их романтического общения.

Напомним, Лорак посочувствовала "сводящим концы с концами" украинцам.

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