Популярная украинская певица Ани Лорак в очередной раз напомнила о своей «дружбе» с Сергеем Лазаревым
Звезда, давно переехавшая жить и работать в Россию, поделилась новым фото в своем Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.
На фото Лорак сфотографировалась рядом с известным певцом Сергеем Лазаревым во время прогулки на природе. Оба артиста позируют в простой повседневной одежде. На Ани стильная курточка в клетку и черная кепка.
Лорак и Лазарев стоят совсем рядом, почти соприкасаясь щеками. Несмотря на многочисленные слухи об их романе, в подписи к фото певица решила напомнить всем, что они просто друзья.
«Что мне дождь проливной, когда мои друзья со мной», - вспомнила Лорак строчку из детской песенки.
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Поклонники знаменитостей тут же отреагировали на трогательное фото.
«Красивая пара», «Классно смотритесь!», «Ой, какие! Классного времяпровождения!», «Такие клёвые друзья!!!! Даже чем-то похожи!», «Как приятно смотреть, когда среди артистов есть такая дружба! Вы такие молодцы Каролиш», «Это ее муж?», «Каролина, вы с Серёжей созданы друг для друга - это очевидно же», «Детки Сергея похожи на Ани. Не она ли ему помогла? Если так. Срочно свадьба, а деткам мама)», «Я рада, что вы опять вместе. Вы богом созданы друг для друга. Вы единое целое», - пишут люди.
Напомним, Лорак похвасталась перед камерами белоснежным платьем "невесты".
Как сообщала Politeka, мать детей Лазарева заинтриговала сеть, певец похвастался новым фото: "В кого голубоглазые?".
Также Politeka писала, что Лорак в мрачном наряде поразила видом рядом с дочерью: "Все еще страдает без Мурата".