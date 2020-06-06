Ани Лорак показала, как развлекается дома под собственную музыку

Известная украинская певица, которая уже давно живет и работает в России, опубликовала новое короткое видео в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На видео артистка подпевает под собственную новую песню «Твоей любимой». Судя по кадрам, на Ани надета черная кофта, которую певица кокетливо приспустила с одного плеча. Звезда вовсю крутится перед камерой, стараясь показать с себя более выгодного ракурса.

На черно-белых кадрах особенно хорошо видно, каким изменившейся выглядит внешность артистки, ее буквально не узнать. Так, ее лицом сильно вытянулось и похудело, а губы выглядят еще более пухлыми, чем обычно. Некоторым даже может показаться, что "с губами уже перебор". Можно только предположить, что стало причиной такого визуального эффекта.

Ранее мы писали, что российская блогерка, модель и телеведущая Алена Водонаева решила пролить свет на настоящую причину развода певицы Ани Лорак.

37-летняя инстадива провела параллель между разводами Полины Гагариной и Ани Лорак.

"Взять тех же Ани Лорак, Полину Гагарину. Каждая из них – сильная женщина, которая много работает, тянет на себе семью, стремится к будущему. И если рядом с ней мужик болтается, как г*** в проруби, если он не привык к чувству ответственности за свою семью, то толка не будет", - резюмировала Водонаева.

Напомним, всплыла настоящая причина развода Ани Лорак с Муратом: как у Гагариной, «толка не будет».

Как сообщала Politeka, Ани Лорак и Лазарев перестали скрываться, кадры свиданий уже в сети.

Также Politeka писала, что Лорак трогательно прижалась к своему «любовнику», фото облетело сеть: «Срочно свадьба».