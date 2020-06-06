Модель Анастасія Квикто, яку прозвали російської Кім Кардашьян, показала апетитну подружку

Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на Instagram знаменитості.

На цей раз Квітко вирішила показати кілька знімків своєї подружки-моделі, яка захоплює мережу своїми формами.

Молода красуня пікантно попозувала в різних позах. На двох знімках - в чорному бікіні, а на третьому - в плавках і сірій майці, яку вона підняла, щоб показати спокусливу фігуру.

Звернемо увагу, що кадри дуже досить палкі.

Відзначимо, що сама Анастасія Квітко любить яскравий пляжний відпочинок, тому більшість її фото в соціальній мережі Instagram зроблені саме там. Також дівчина дуже часто показує, як веселиться на модних тусочках і вечірніх світських заходах. При цьому кадри, де Квітко показує фігуру в модних купальниках біля басейну, залишаються як і раніше, найбільш полулярными серед її фанатів.

До цього дівчина захопила фігурою в сміливої позі, показуючи, як веселиться біля басейну. Схилившись до самого борту, дівчина підкреслила свої переваги в бордовому купальнику.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.