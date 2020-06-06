Ксенія Собчак поділилася забавним знімком зі своїм другом Олександром Гудковим

Скандальна російська телеведуча опублікувала нове спільне фото з колегою на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

На селфі, зробленому Собчак, вона позує поруч з Гудковим на тлі відкритої двері. У ведучого з вуха звисає захисна маска, яку той вирішив зняти. Вони з Собчак виглядають чимось сильно шокованими або наляканими і дивляться в камеру з витріщеними очима і відкритими ротами.

«Якщо жорсткий гумор і треш-то тільки з @gudokgudok. Останні три години знімалася в програмі #Commentout Саші Гудкова, так що попередній пост і всі мої коментарі вважайте вибитими під тортурами. Всіх люблю», - написала Собчак.

Шанувальники тут же відреагували на фото.

«Добре виглядаєте!», «Я подумала, що ви зійшли з розуму», «Які ви тут смішні», «А де ваша маска?», «Не здається вам, що Гудкова стало занадто багато?», «Гудок і Собчак Бомбічна колаборація незважаючи на безглуздий зовнішній вигляд і деколи дивна поведінка», «Це наступний чоловік?», «Які ви гарні на фото. Ніякий Фотошоп не потрібен. Натуральна краса», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Собчак з'явилася перед своїми шанувальниками у новому образі.

Так, телеведуча Ксенія Собчак вирішила процитувати своїм передплатникам письменника Айна Ренда і його твір "Атлант розправив плечі", доповнивши публікацію дивним фото.

На знімку вона постала перед передплатниками з дивним "клоунським" макіяжем.

Нагадаємо, Собчак приголомшила "клоунським" макіяжем, скандальний кадр.

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