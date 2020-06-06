Ксения Собчак поделилась забавным снимком со своим другом Александром Гудковым

Скандальная российская телеведущая опубликовала новое совместное фото с коллегой на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

На селфи, сделанном Собчак, она позирует рядом с Гудковым на фоне открытой двери. У ведущего с уха свисает защитная маска, которую тот решил снять. Они с Собчак выглядят чем-то сильно шокированными или напуганными и смотрят в камеру с выпученными глазами и открытыми ртами.

«Если жесткий юмор и треш-то только с @gudokgudok. Последние три часа снималась в программе #Commentout Саши Гудкова, так что предыдущий пост и все мои комментарии считайте выбитыми под пытками. Всех люблю», - написала Собчак.

Поклонники тут же отреагировали на фото.

«Хорошо смотритесь!», «Я подумала, что вы сошли с ума», «Какие вы тут смешные», «А где ваша маска?», «Не кажется вам, что Гудкова стало слишком много?», «Гудок и Собчак Бомбическая коллаборация несмотря на нелепый внешний вид и порой странное поведение», «Это следующий муж?», «Какие вы красивые на фото. Никакой Фотошоп не нужен. Натуральная красота», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Собчак предстала перед своими поклонниками в новом образе.

Так, телеведущая Ксения Собчак решила процитировать своим подписчикам писателя Айна Ренда и его произведение "Атлант расправил плечи", дополнив публикацию странным фото.

На снимке она предстала перед подписчиками со странным "клоунским" макияжем.

Напомним, Собчак огорошила "клоунским" макияжем, скандальный кадр.

Как сообщала Politeka, Богомолов выставил напоказ Ксению Собчак в "синяках" без одежды, гремит скандал.

Также Politeka писала, что Богомолов без стыда показал интимные части тела Собчак на фото, сеть кипит.