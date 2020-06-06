Популярная телеведущая Ксения Собчак предстала перед своими поклонниками в новом образе

Об этом пишет Politeka.net.

Соответствующую публикацию российская звезда сделала в своем личном Instagram.

Так, телеведущая Ксения Собчак решила процитировать своим подписчикам писателя Айна Ренда и его произведение "Атлант расправил плечи", дополнив публикацию странным фото.

«Я никого не прошу жить ради меня, но и сам живу только для себя. Я не домогаюсь ничьей души, но и не хочу, чтобы кто-нибудь домогался моей. Я не враг и не друг людям, нищим духом. Чтобы заслужить мою любовь, люди должны сделать еще кое-что кроме того, что родиться.» (с) Айн Ренд «Атлант Расправил Плечи». Вот эту книгу я бы точно включила в школьную программу», - говорится в подписи к снимку, на котором Ксения Собчак предстала перед подписчиками со странным "клоунским" макияжем.

Пользователи неоднозначно отреагировали на публикацию звезды. Кто-то отметил ее хороший вкус в литературе, но были и такие подписчики, которые порекомендовали Собчак больше не выставлять подобные фотографии.

"Да! Книга огонь! Надо бы перечитать!", "Великая манипуляторша", "Почитаю, но фраза спорная, надо книгу прочесть", "Ксюша, вы крутая", "П**дец, прячь себя!", "Она ведь зануда", "Потрясающая", "Вы лучшая", "Фуэ", "Прекрасные слова!", - написали они в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что Ксения Собчак вывалила правду о жизни с Максимом Виторганом.

На днях звезда призналась, что была в счастливых отношениях с Виторганом, о которых никогда не жалела. В недавнем интервью «Осторожно, Собчак!» она заявила, что их брак не был ошибкой.

«Я была замужем. Когда я выходила замуж, то не считала это ошибкой. Да, я и сейчас не считаю это ошибкой», - отметила телеведущая.

Как известно, Ксения Собчак и Максим Виторган были женаты с 2013 по 2019 годы. У них в браке родился сын Платон. Расстались звезды из-за того, что Ксения начала отношения с режиссером Константином Богомоловым, за которого в последствие вышла замуж.

Напомним, что новый муж Собчак Богомолов сделал срочное заявление, узнав о диагнозе экс-супруги: «тест показал…».

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