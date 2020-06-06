Максим Галкін показав, як їх з Аллою Пугачовою діти грають у футбол

Відомий російський шоумен вивів на прогулянку своїх дітей – Лізу і Гаррі. На величезній ділянці їх з Пугачовою приватного будинку виявилося достатньо місця для того, щоб діти могли пограти у футбол. Відповідним відео Галкін поділився у своєму Instagram, пише Politeka.net.

На кадрах можна побачити, як маленька Ліза впевнено веде м'яч у бік брата, проте в якийсь момент Гаррі вибиває м'яч, при цьому випадково потрапляючи по нозі сестри. Хлопчик тікає в іншу сторону з м'ячем, однак Ліза залишається на місці, явно ображена на брата

«Ай, ну Гаррі! Трухлява башка», - вигукує Ліза, отримавши м'ячем по нозі.

«Це ж футбол», - кричить у відповідь її брат.

Шанувальники зіркової пари вже встигли відреагувати на миле сімейне відео.

«Жовту картку Гаррі», «Брати вони такі», «Бідна Ліза, боляче адже», «Поки пильно стежила за татом - м'яч забрали та ще додали. Так, це футбол», «Ох вже ці хлопчики, садонув м'ячем та все дарма», «Гаррі не пошкодував Лізу», «Володарі золотого м'яча!», «Навіть золотий м'яч», «Навіщо ви Лізу ображаєте?», «Які живчики! Око та око за ними», - пишуть люди.

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