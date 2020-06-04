Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза взбудоражила публику своим дефиле по подиуму

Маленькая красотка нарядилась в платье невесты и надела фату, пишет Politeka.net. Такой наряд ребенку пришлось примерить еще два года назад в рамках модного показа модельера Валентина Юдашкина.

Образ маленькой красотки не могут забыть, и до сих пор размещают данный снимок в соцсетях. Так, фото было обнародовано около часа назад в одной из фан-страничек девочки в Инстаграм.

Ребенок улыблся, держа в руках букетик.

"Как Вам платье Лизочки? 😌❤️", - подписали снимок авторы поста.

Пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Зачем деток одевать в свадебные платья??? Что, других нету???", "Платье красивое, но Лизочка просто принцесса!❤️", "Красотка, платье ничто по сравнению с Лизочкой🤗", "👗 супер,а Лизочка ❤️ лучше любого платья!!!!!Красоточка, прелестница маленькая😍😮😍😮😍😮😮😍😮", "Лизочка, красавица ❤❤😘😘😘🌹🌹", "Платье прекрасно смотрится,но зачем фата.Это же ребенок", "Принцесса !! Лиза, очень хорошенькая !!👍😍", " Лиза красавица! На маму похожа", "Ангелочек прелесть Лизонька!!!!!👏👏👏", "Ангельское дитя", "👍красотка", "Это просто чудо👍🤩🍓принцесса!!!", - написали пользователи сети.

Напомним, Лиза Галкина позировала в клетчатом платье, пока ее снимали по пояс. Девочка улыбалась на камеру, показывая белые зубки, уверенно держась во время фотосъемки.

Ранее сообщалось, что Лиза Галкина мило позировала на фоне бассейна. На девочке нарядный красный купальник с оригинальным декором с рюшами.

Напомним, Алла Пугачева напугала внешним видом на фото со своими детьми.

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Пугачевой и Галкина удивила своим новым талантом.

Также Politeka писала, что дочь Галкиной и Пугачевой показала секретное место, где прячется от родителей.