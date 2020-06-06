Что будет с цифрами в обменниках после выходных

Валютный рынок ждут серьезные операции, которые могут серьезно отразиттся на курсе доллара в Украине

Об этом пишет Минфин.

Главной причиной снижения активности валютного будут предстоящие длительные выходные, на которые выпала Троица.

Большинство компаний до конца недели постаралось закрыть свои сделки по валюте, поэтому на торгах, вероятно, останутся только спекулянты и единичные клиенты, которые опоздали на рынок.

Но экспеты предупреждают, что спокойных торгов не будет. Сейчас у спекулянтов появился прекрасный шанс "пошатать" курс евро. Дело в том, что ЕЦБ увеличивает на 600 млрд евро вливания в экономику через продолжение политики количественного смягчения.

По прогнозам специалистов, подобное решение единого европейского регулятора спровоцировало коррекцию фондового и валютного рынков, и на этом спекулянты попытаются заработать.

НБУ, в свою очередь, будет и дальше пополнять резервы за счет интервенций при излишке американской валюты на торгах, а спекулянты сделают ставку на работу в формате «в две стороны» по всем валютам и на активную работу с евро.

Эксперты также прогнозируют, что курс доллара на межбанке будет в пределах 26,50-26,75 гривен, а евро — в пределах более широкого коридора 29,91-30,45 гривен с продолжением сильных колебаний

Ранее мы рассказывали, что гривна может укрепиться на следующей неделе. По словам эксперта Вадима Иосуба, после длительных выходных курс доллара подешевеет на 20-30 копеек и опустится до отметки в 26,4 грн/$.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Курс доллара на межбанке может торговаться через неделю около 26,4 гривни, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 гривни", – озвучил аналитик свой прогноз.

Напомним, что у гривны серьезные проблемы, НБУ снова вмешался в курс валют: что будет с долларом в июне.

А еще Politeka писала, что украинцы массово избавляются от доллара, важное заявление НБУ: что происходит с курсом валют.

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