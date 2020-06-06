Євген Кошовий повернувся за шкільну парту, а Олена Кравець перетворилася на строгу вчительку в новому номері «Квартал 95»

Відповідні фото з'явилися на сторінці Студії в Instagram, передає Politeka.net. У мережі анонсували новий концерт артистів, який покажуть вже 6 червня.

В одному з номерів гумористи показали, як проходять онлайн-уроки в умовах карантину. Так, на фото Кошовий опинився за однією партою з Юрієм Великим. Артисти сидять в костюмах, а за їх спиною можна побачити списану дошку з великим написом «Школа онлайн».

Поруч з ними трохи осторонь стоїть Кравець. На ній сувора чорна спідниця, туфлі-човники і чорно-біла блузка. Можна припустити, що в номері вона виконує роль вчительки.

«Ексклюзив! Сьогодні в новому "Вечірньому Кварталі" ми покажемо один з онлайн уроків, що з багатьох причин так і не потрапив в телевізійний ефір», - йдеться у підписі до знімків.

Українці вже встигли відреагувати на публікацію.

«Добре, будемо чекати», «Чекаємо з нетерпінням!!! Хлопці ви молодці!!!», - пишуть люди в коментарях.

Раніше ми писали, що Кошовий здивував зміненою зовнішністю. Цього разу артист з'явився без своєї відомої лисини, але сивиною.

Актор перебував зі своїм колегою на сцені, сидячи в м'яких кріслах.

підпису зазначається, що в таких образах обидва артиста зображують багатіїв. Точніше, Кошовий, ставши як справжній олігарх, з колегою показують, як багаті люди виходять з карантину.

Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" з сивиною вразив новою зовнішністю.

Як повідомляла Politeka, Кравець з "Квартал 95" заворожила мережу новим відео в парі з Бабкіним.

Також Politeka писала, що Ткач із "Квартал 95" задер ногу і показав свої бананчики.