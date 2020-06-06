39-річна бразильська супермодель, колишня ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо подратувала гарячим «сезонним» фото

Красуня опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram кілька знімків, на яких позує з тарілкою вишень у руках, передає Politeka.net.

На ній – білі трусики-бікіні від купальника і джемпер бежевого кольору. Волосся красуні підхоплене оручем, а на руках – браслети.

Модель стоїть на порозі будинку і тримає на витягнутій руці вишню, ніби пригощаючи чи пропонуючи скуштувати солодку ягоду.

«Ягідний сезон», – підписала вона фотографії.

Зазначимо, що у свої 39 років зірка зберегла прекрасну форму. На довгих струнких ногах немає ні краплі жиру. Та й сама вона виглядає чудово, враховуючи, що є мамою двох дітей – 11-річної Ани-Луїзи і восьмирічного Ноа.

Дітей зірка народила від попередніх стосунків – з бізнесменом Джеймі Мазуром. Зараз вона зустрічається з італійським бізнесменом Ніколо Одді.

Щоб підтримувати себе в ідеальній формі, бразильська красуня регулярно займається спортом, а відео тренувань часто публікує в соцмережі.

Раніше ми розповідали про те, що Амбросіо позувала в золотистому бікіні, а знімками поділилася в мережі. Її купальник тримався на тонких бретельках. Посередині був пікантний виріз із зав'язками з намистин. А плавки-бікіні модель обрала настільки маленькі, що вони ледве приховували найінтимніше.

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