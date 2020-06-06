39-летняя бразильская супермодель, бывшая ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио подразнила горячим «сезонным» фото

Красотка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram несколько снимков, на которых позирует с тарелкой вишен в руках, передает Politeka.net.

На ней – белые трусики-бикини от купальника и джемпер бежевого цвета. Волосы красотки подхвачены ободком, а на руках – браслеты.

Модель стоит на пороге дома и держит в вытянутой руке вишню, как бы угощая или предлагая отведать сладкую ягоду.

«Ягодный сезон», – подписала она фотографии.

Отметим, что в свои 39 лет звезда сохранила прекрасную форму. На длинных стройных ногах нет ни капли жира. Да и сама она выглядит превосходно, учитывая, что является мамой двоих детей – 11-летней Аны Луизы и восьмилетнего Ноа.

Детей звезда родила от предыдущих отношений – с бизнесменом Джейми Мазуром. Сейчас же она встречается с итальянским бизнесменом Николо Одди.

Чтобы поддерживать себя в идеальной форме, бразильская красотка регулярно занимается спортом, а видео тренировок часто публикует в соцсети.

Ранее мы рассказывали о том, что Амбросио позировала в золотистом бикини, а снимками поделилась в сети. Ее купальник держался на тонких бретельках. Посередине был пикантный вырез с завязками из бусинок. А плавки-бикини модель выбрала настолько маленькие, что они едва скрывали самое интимное.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

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