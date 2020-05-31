39-летняя бразильская супермодель, бывшая ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио восхитила яркими пляжными образами

Красотка собрала воедино самые горячие кадры для журнала Elle, поделившись видеонарезкой в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

Так, Амбросио без тени смущения покрутилась перед камерой в крохотных бикини. На некоторых кадрах модель и вовсе избавилась от лифчика, прикрыв упругий бюст рукой. На других снимках модель натянула белый топ, намочив тонкую ткань, сквозь которую блеснула пленительными изгибами и округлостями.

Жаркие моменты, безусловно, не могли оставить армию поклонников равнодушной. Менее чем за полдня фото оценили более сотни тысяч пользователей, которые не скупились на комплименты в комментариях.

"Прекрасное тело ☀️☀️☀️"

"Такая классная"

"Совершенство 💥"

"Какая богиня💫❤️"

"Настоящее бразильское тело🔥💚"

"Абсолютно навечно и потрясающе ❤️"

"Это отличное видео, и я желаю тебе отличной субботы, дорогая Алессандра.☀️😘🌺"

"Так горячо🔥🔥🔥Королева😈"

Ранее мы сообщали, Алессандра похвасталась идеальной фигурой в синем купальнике. Звезда повернулась к камере боком, призывно выпятив "мягкое место". Амбросио стояла в лучах солнца у бассейна, ухватившись руками за волосы. Модель выгнула спинку и насытила публику своей страстью на этом откровенном снимке.

Кроме того, мы рассказывали, как Амбросио в черном купальнике и стильной шляпке позировала на пляже. Девушка сидела на песке, согнув ноги в коленях. Ее лицо озарила счастливая улыбка.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно