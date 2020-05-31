39-летняя бразильская супермодель, бывшая ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио восхитила яркими пляжными образами
Красотка собрала воедино самые горячие кадры для журнала Elle, поделившись видеонарезкой в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).
Так, Амбросио без тени смущения покрутилась перед камерой в крохотных бикини. На некоторых кадрах модель и вовсе избавилась от лифчика, прикрыв упругий бюст рукой. На других снимках модель натянула белый топ, намочив тонкую ткань, сквозь которую блеснула пленительными изгибами и округлостями.
Жаркие моменты, безусловно, не могли оставить армию поклонников равнодушной. Менее чем за полдня фото оценили более сотни тысяч пользователей, которые не скупились на комплименты в комментариях.
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"Прекрасное тело ☀️☀️☀️"
"Такая классная"
"Совершенство 💥"
"Какая богиня💫❤️"
"Настоящее бразильское тело🔥💚"
"Абсолютно навечно и потрясающе ❤️"
"Это отличное видео, и я желаю тебе отличной субботы, дорогая Алессандра.☀️😘🌺"
"Так горячо🔥🔥🔥Королева😈"
Ранее мы сообщали, Алессандра похвасталась идеальной фигурой в синем купальнике. Звезда повернулась к камере боком, призывно выпятив "мягкое место". Амбросио стояла в лучах солнца у бассейна, ухватившись руками за волосы. Модель выгнула спинку и насытила публику своей страстью на этом откровенном снимке.
Кроме того, мы рассказывали, как Амбросио в черном купальнике и стильной шляпке позировала на пляже. Девушка сидела на песке, согнув ноги в коленях. Ее лицо озарила счастливая улыбка.
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру
Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно