Зірка Студії «Квартал 95» Віра Кекелія відверто розповіла про сварки зі своїм чоловіком, артистом Романом Дудою

34-річна співачка і артистка «Жіночого Кварталу» не так давно вперше стала мамою. З тих пір вона проводить особливо багато часу з сім'єю, і періодично ділиться з шанувальниками подробицями свого сімейного життя. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз артистка вирішила розповісти про сварки з чоловіком на своїй сторінці в Instagram.

Так, Кекелія зізналася, що за весь час відносин в їх будинку під час сварки не було розбито жодної тарілки, а от «чашки якраз летіли».

«Розбитий посуд допоможе тільки випустити пар, а от вирішити питання, зміцнити і з'ясувати стосунки допоможуть чесні розмови один з одним без докорів! Так що бити посуд можна, головне прийняти думку іншого, а потім обійнятися і зізнатися один одному в любові», - поділилася своїми думками знаменитість.

Вона супроводила пост своєю чорно-білою фотографією. На знімку Кекелія позує на тлі цілої гори тарілок, дбайливо розставлених на полицях. В руці зірка тримає одну з них, при цьому все виглядає так, ніби артистка готується її кудись запустити. На Вірі довге чорне плаття на тонких бретелях і чорний піджак.

Шанувальники артистки тут же взялися коментувати її пост.

«Дуже красива», «Йопта, ураган», «"Бий посуд, я плачу" На щастя», «Вогонь», «Оооо! Я теж тільки чашки б'ю», - пишуть люди.

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