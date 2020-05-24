Для каждой карантин был разным

Актрисы «Женского квартала» показали, какими для них были два месяцы самоизоляции на карантине

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на официальную страницу "Женского квартала" в Инстаграм.

«Карантин наконец понемногу подходит к концу, и у каждой из нас эти два месяца самоизоляции были разными», - говорится в публикации.

@irinasoponaru Мой карантин - это Netflix. Теперь я могу заявить, что посмотрела все в этом мире😄

@laliko_swing Мой карантин - это вывод «Быть ​​отчаянной домохозяйкой - не мое!»

@nikitkinna Мой карантин - это тотальная перезагрузкуаменя Я выйду из карантина в обновленной версии, как новенький айфон😎

@anastasia_ievtushenko Мой карантин - это постоянные Карпаты за окном🏞️

@zhukovtsova_kiyashko Мой карантин - это безлюдные пустые улицы.

@elinambanii Мой карантин - это постоянные вкусности, книги и сериали🍿

Ранее мы писали, звезда студии «Квартал 95» Ольга Жуковцова-Кияшко откровенно рассказала о своем отношении к работе в «Женском квартале»

Юмористка рассказала о том, что значит для нее «Женский квартал», в новом посте в своем Инстаграм.

«@zhenskiykvartal_official - женское царство, где все актрисы - царицы-богини и одновременно - клоунессы-обезьяны», - с присущим ей юмором написала Жуковцова-Кияшко.

Она также приоткрыла читателям «тайну» закулисья «Квартала», рассказав, что для артистов и их команды за кулисами есть специальные экраны, которые позволяют им наблюдать, что происходит на сцене.

Напомним, что звезда "Квартал 95" огорошила внешним видом: "В белых тапках и...".

Как сообщала Politeka, звезда "Квартал 95" сняла лишнее и показала, как расслабилась на пляже: "Это законно?".

Также Politeka писала, что звезды "Женского квартала" устроили беспощадную драку: "Досталось даже недавно родившей Кекелии...".