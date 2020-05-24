Актрисы «Женского квартала» показали, какими для них были два месяцы самоизоляции на карантине
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на официальную страницу "Женского квартала" в Инстаграм.
«Карантин наконец понемногу подходит к концу, и у каждой из нас эти два месяца самоизоляции были разными», - говорится в публикации.
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@nikitkinna Мой карантин - это тотальная перезагрузкуаменя Я выйду из карантина в обновленной версии, как новенький айфон😎
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@zhukovtsova_kiyashko Мой карантин - это безлюдные пустые улицы.
@elinambanii Мой карантин - это постоянные вкусности, книги и сериали🍿
Ранее мы писали, звезда студии «Квартал 95» Ольга Жуковцова-Кияшко откровенно рассказала о своем отношении к работе в «Женском квартале»
Юмористка рассказала о том, что значит для нее «Женский квартал», в новом посте в своем Инстаграм.
«@zhenskiykvartal_official - женское царство, где все актрисы - царицы-богини и одновременно - клоунессы-обезьяны», - с присущим ей юмором написала Жуковцова-Кияшко.
Она также приоткрыла читателям «тайну» закулисья «Квартала», рассказав, что для артистов и их команды за кулисами есть специальные экраны, которые позволяют им наблюдать, что происходит на сцене.
Напомним, что звезда "Квартал 95" огорошила внешним видом: "В белых тапках и...".
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