Відома російська виконавиця Анна Семенович похизувалася результатами схуднення прямо в ліжку
Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Istagram артистка розмістила кілька знімків, зроблених в компанії подруги Аліка Смєхова.
Знаменитості, одягнені в білі халати, дуріють в ліжку. Звернемо увагу, що одяг абсолютно не приховує бездонне декольте Семенович, яке вона з радістю демонструє своїм шанувальникам.
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В підписи до фотографій Ганна поділилася результатами суворої дієти, яку вона дотримувалася 10 днів.
«Мій звіт дорогі через 10 днів суворої дієти і чотирьох днів голодування я скинула 4,5 кг, моє тіло дуже пішло в обсягах і підтягнулося 🙏🏼 Я майже в тій формі, про яку мріяла, до повного кайфу мені залишилося прибрати 2 кг 💪🏼», - написала Семенович.
Користувачі в соцмережах зазначили, що голодування пішло на користь Семенович, вона стала більш елегантною.
"Які ви елегантні", "Класно", "Добре виглядаєте", - зазначили шанувальники.
Раніше, Анна Семенович в черговий раз вирішила показати передплатниками свої пишні форми, за які її люблять чоловіки.
Крім цього, заради яскравих знімків зірка доповнила свій образ яскравим макіяжем і стильною зачіскою з випрямленими волоссям.
"Коли помічаєш красу - вона помічає тебе, закон тяжіння. Всім гарних вихідних і відмінного настрою, на якій фотці я особливо красива?", - підписала російська співачка знімки, зроблені у дворі її заміського будинку.
Нагадаємо, горда Семенович розкрила таємницю свого шостого розміру.
А ще Politeka писала, що розпатлана Семенович вразила зовнішнім виглядом на природу.
Також Politeka повідомляла, що пишна Семенович насилу уместила в кадр неосяжні округлості.