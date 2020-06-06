Відома російська виконавиця Анна Семенович похизувалася результатами схуднення прямо в ліжку

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Istagram артистка розмістила кілька знімків, зроблених в компанії подруги Аліка Смєхова.

Знаменитості, одягнені в білі халати, дуріють в ліжку. Звернемо увагу, що одяг абсолютно не приховує бездонне декольте Семенович, яке вона з радістю демонструє своїм шанувальникам.

В підписи до фотографій Ганна поділилася результатами суворої дієти, яку вона дотримувалася 10 днів.

«Мій звіт дорогі через 10 днів суворої дієти і чотирьох днів голодування я скинула 4,5 кг, моє тіло дуже пішло в обсягах і підтягнулося 🙏🏼 Я майже в тій формі, про яку мріяла, до повного кайфу мені залишилося прибрати 2 кг 💪🏼», - написала Семенович.

Користувачі в соцмережах зазначили, що голодування пішло на користь Семенович, вона стала більш елегантною.

"Які ви елегантні", "Класно", "Добре виглядаєте", - зазначили шанувальники.

Раніше, Анна Семенович в черговий раз вирішила показати передплатниками свої пишні форми, за які її люблять чоловіки.

Крім цього, заради яскравих знімків зірка доповнила свій образ яскравим макіяжем і стильною зачіскою з випрямленими волоссям.

"Коли помічаєш красу - вона помічає тебе, закон тяжіння. Всім гарних вихідних і відмінного настрою, на якій фотці я особливо красива?", - підписала російська співачка знімки, зроблені у дворі її заміського будинку.

Нагадаємо, горда Семенович розкрила таємницю свого шостого розміру.

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