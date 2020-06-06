Известная российская исполнительница Анна Семенович похвасталась результатами похудения прямо в постели

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Istagram артистка разместила несколько снимков, сделанных в компании подруги Алики Смеховой.

Знаменитости, одетые в белые халаты, дурачатся в постели. Обратим внимание, что одежда абсолютно не скрывает бездонное декольте Семенович, которое она с радостью демонстрирует своим поклонникам.

В подписи к фотографиям Анна поделилась результатами строгой диеты, которую она соблюдала 10 дней.

«Мой отчёт дорогие - за 10 дней строгой диеты и четырёх дней голодания я скинула 4,5 кг, моё тело очень ушло в объёмах и подтянулось 🙏🏼 Я почти в той форме о которой мечтала, до полного кайфа мне осталось убрать 2 кг 💪🏼», - написала Семенович.

Пользователи в соцсетях отметили, что голодание пошло на пользу Семенович, она стала более элегантной.

"Какие вы элегантные", "Классно", "Хорошо выглядите", - отметили поклонники.

Ранее, Анна Семенович в очередной раз решила показать подписчиками свои пышные формы, за которые ее любят мужчины.

Помимо этого, ради ярких снимков звезда дополнила свой образ ярким макияжем и стильной прической с выпрямленными волосами.

"Когда замечаешь красоту- она замечает тебя, закон притяжения. Всем хороших выходных и отличного настроения, на какой фотке я особо красива?", - подписала российская певица снимки, сделанные во дворе ее загородного дома.

Напомним, гордая Семенович раскрыла тайну своего шестого размера.

А еще Politeka писала, что растрепанная Семенович поразила внешним видом на природе.

Также Politeka сообщала, что пышная Семенович с трудом уместила в кадр необъятные округлости.