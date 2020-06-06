Український шоумен Володимир Остапчук показав розкішну квартиру, в якій оселився зі своєю новою пасією після гучного розлучення

Екскурсію по новому будинку в елітному районі столиці артист провів для шоу «Слава+», яке розміщене на YouTube, пише Politeka.net . (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як стало відомо, 35-річний Володимир Остапчук зі своєю новою коханою Христиною Гірник орендують квартиру в житловому кварталі Новопечерські Липки.

Парочка влаштувалася в 3-кімнатних апартаментах з двома ванними кімнатами площею 120 квадратних метрів. У них є простора світла кухня з панорамним вікном, затишна спальня з власним балконом. В окремій кімнаті закохані зробили кабінет, який трансформується в дитячу або місце для занять спортом.

Телеведучий відверто зізнався, що широкою популярністю він зобов'язаний не участі в шоу "Танці з зірками", а гучному розлученню з перекладачкою Оленою Войченко. У шлюбі в них народилося двоє дітей.

Тепер Остапчук заробляє в основному на життя корпоративами, а також рекламою в соціальних мережах.

"Корпоративи це круто і я дуже люблю людей. У середньому мій прайс за проведення весілля - в районі 5 тисяч доларів", - говорить шоумен.

Він також зазначив, що один його рекламний пост коштує більше 500 доларів. Шоумен скаржиться, що гроші невеликі, але протриматися можна.

«Я ніколи не почував себе утриманцем, і я не присмоктався до багатої жінці, як це думають злісні хейтери»,- виправдовується Остапчук.

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".

Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".

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