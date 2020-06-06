Стало відомо, що буде з курсом долара після тривалих вихідних

Відповідний прогноз озвучив аналітик Вадим Іосуб, передає Главред.

За його словами, наступного тижня у національної валюти з'явиться серйозний шанс для зміцнення.

Зокрема, як прогнозує експерт Вадим Іосуб, після тривалих вихідних курс долара подешевшає на 20-30 копійок і опуститься до позначки в 26,4 грн/$.

"На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Курс долара на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,4 гривні, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,4/26,6 гривні", – озвучив аналітик свій прогноз.

Варто відзначити, що вчора Національний банк встановив новий курс валют на вівторок, 9 червня, після довгих вихідних у зв'язку з Днем Святої Трійці.

Так, курс американської вылюты стрибнув вниз ще на 9 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем, і тепер за один долар попросять 26,60 гривень.

При цьому євро вже перевалило на 30 гривень.

Так, державний регулятор в особі НБУ встановив вартість одного євро на рівні 30,14 гривень. Це на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Раніше ми розповідали, що долар повисло на волосині, але ситуація може змінитися після отримання нового траншу від МВФ.

За словами аналітика Андрія Шевчишина, зміцнення гривні можна пояснити відсутністю активного попиту на іноземну валюту.

"Така ситуація спостерігається на тлі повідомлень про те, що рада директорів МВФ обговорить виділення Україні 5 млрд доларів у рамках програми stand-by 9 червня. Ймовірно, найближчим часом, в очікуванні швидкої фінансової допомоги від МВФ, гривня ще трохи зміцниться і буде прагнути до позначки 26,5 грн/дол", - спрогнозував експерт.

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