Стало известно, что будет с курсом доллара после длительных выходных

Соответствующий прогноз озвучил аналитик Вадим Иосуб, передает Главред.

По его словам, на следующей неделе у национальной валюты появится серьезный шанс для укрепления.

В частности, как прогнозирует эксперт Вадим Иосуб, после длительных выходных курс доллара подешевеет на 20-30 копеек и опустится до отметки в 26,4 грн/$.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Курс доллара на межбанке может торговаться через неделю около 26,4 гривни, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 гривни", – озвучил аналитик свой прогноз.

Стоит отметить, что вчера Национальный банк установил новый курс валют на вторник, 9 июня, после длинных выходных в связи с Днем Святой Троицы.

Так, курс американской вылюты прыгнул вниз еще на 9 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем, и теперь за один доллар попросят 26,60 гривен.

При этом евро уже перевалило на 30 гривен.

Так, государственный регулятор в лице НБУ установил стоимость одного евро на уровне 30,14 гривен. Это на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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По словам аналитика Андрея Шевчишина, укрепление гривны можно объяснить отсутствием активного спроса на иностранную валюту.

"Такая ситуация наблюдается на фоне сообщений о том, что совет директоров МВФ обсудит выделение Украине 5 млрд долларов в рамках программы stand-by 9 июня. Вероятно, в ближайшее время, в ожидании скорой финансовой помощи от МВФ, гривня еще несколько укрепится и будет стремиться к отметке 26,5 грн/долл", - спрогнозировал эксперт.

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