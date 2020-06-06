Російський шоумен Олександр Ревва, більше відомий публіці як Артур Пирожков, приємно здивував шанувальників

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 45-річний артист опублікував знімок, на якому позує в білій сорочці з голим торсом і світлих штанах на морському березі, а фотографію підписав віршем Олександра Пушкіна «Земля і море».

Таким чином зірка сцени нагадав шанувальникам про те, що 6 червня 221 рік тому народився класик російської поезії.

Разом з тим він продемонстрував фанатам підтягнуту накачану фігуру, яку складно приховати навіть під одягом.

У свою чергу фанати артиста не пошкодували для нього компліментів, не особливо звертаючи уваги на вірш.

«Який же ви красивий! 🤗♥️», «Який гарний!!!!🙈🙈🙈🙈», «Красунчик🙏», – пишуть у коментарях шанувальники.

Були і ті, хто взявся поздоровляти з Днем народження самого Ревву, хоча артист народився 10 вересня. До речі, мало хто знає, але він з'явився на світ в українському Донецьку. Незважаючи на те, що місцем народження хлопчика і його сестри-двійняшки стала Україна, за національністю він відносить себе до росіян та естонців.

Раніше ми розповідали про те, що дружина російського співака Олега Газманова розповіла, як Олександр Ревва мало не загинув.

В 2019 році, приїхавши на музичний фестиваль «Нова хвиля», Олександр з дружиною Анжелікою вирішили відпочити, тому вирушили на пляж.

Компанію їм склали Олег і Марина Газманови, які люблять активні заняття. Артисти та їхні дружини взяли дошки для серфінгу з веслами і кинулися у відкрите море. В морі хвилі збили їх з ніг. Анжеліка змогла вчепитися за дошку, а Олександра теж скинуло у воду.

Газманов кинувся за ними, але Ревва в результаті зміг обійтися без їх допомоги.

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