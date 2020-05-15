Артист признался, что для него главная ценность

Шоумен и певец Александр Ревва, которого все знают под псевдонимом Артур Пирожков, опубликовал яркое семейное фото

Артист очень любит свою семью, о чем неоднократно писал на странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, несколько часов назад артист опубликовал снимок, на котором он с семьей позировал за столом на бордовом фоне.

Семейство надело наряды красных оттенков.

Артист сел посередине, показывая кастет на руке. Дочери были по бокам стола, а жена артиста - стояла, держась за плечо супруга. Посредине находились различные аксессуары.

"Самые главные ценности в жизни - это Семья и Здоровье родных и близких!!! В последнее время это особенно понимаешь. С Днём Семьи!!! Будьте здоровы!!! ❤️🙏🏼 #семьяРА #сидимдомааааа", - подписал снимок Пирожков.

За час пост собрал почти 20 тысяч лайков и много комментариев. Стоит отметить, что от отметки "Нравится" не удержалась сама София Ротару.

"Моя мечта, чтобы такой талантливый человек, как Артур Пирожков написал мне, я буду кричать ура на весь город!!!! Вы самый лучший во всем мире!!! Я вас обожаю ❤️❤️❤️❤️❤️", "Александр, у вас очень милая семья😍 я вас обожаю ❤️ ❤️ ❤️ ВЫ САМЫЕ-САМЫЕ ЛУЧШИЕ❤️❤️❤️", "Барон фон Пирожкофф👍", "Мне очень нравится это семья, только не разводитесь, а то с виду такие..., а потом Бах тебе (Счастья, радости вашей семье !!!!👍👍", "Как с картинки❤️", "С Днём Семьи❤️", "С праздником !!!💕🌷здоровья, счастья, любви!", "Обожаю", - написали пользователи сети.

Напомним, Александр Ревва ранее опубликовал фото дочерей, Алисы и Амели.

Обе красотки были в белых футболках и светлых джинсах. Девочки распустили волосы, обе смотрели в камеру и улыбались.

"Всех девочек и девушек поздравляю с Международным Днем Принцесс!!!", - написал Пирожков.

Напомним, что дочери Артура Пирожкова подросли и стали настоящими красавицами, фото: "Такие разные, но...".

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