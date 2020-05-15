Шоумен и певец Александр Ревва, которого все знают под псевдонимом Артур Пирожков, опубликовал яркое семейное фото
Артист очень любит свою семью, о чем неоднократно писал на странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Так, несколько часов назад артист опубликовал снимок, на котором он с семьей позировал за столом на бордовом фоне.
Семейство надело наряды красных оттенков.
Артист сел посередине, показывая кастет на руке. Дочери были по бокам стола, а жена артиста - стояла, держась за плечо супруга. Посредине находились различные аксессуары.
Паника из-за курса, жесткий запрет Зеленского и обрушение кинотеатра – главное за ночь
Полуголую Бузову застукали на крыше, скандальный кадр: "Чего не сделаешь ради..."
Доллар продолжает пробивать дно, цифры в обменниках удивят: на сколько изменится курс
Дерзкий внук Пугачевой не сдержался и устроил разборки, досталось даже бабушке: "У вас психические проблемы..."
"Самые главные ценности в жизни - это Семья и Здоровье родных и близких!!! В последнее время это особенно понимаешь. С Днём Семьи!!! Будьте здоровы!!! ❤️🙏🏼 #семьяРА #сидимдомааааа", - подписал снимок Пирожков.
За час пост собрал почти 20 тысяч лайков и много комментариев. Стоит отметить, что от отметки "Нравится" не удержалась сама София Ротару.
"Моя мечта, чтобы такой талантливый человек, как Артур Пирожков написал мне, я буду кричать ура на весь город!!!! Вы самый лучший во всем мире!!! Я вас обожаю ❤️❤️❤️❤️❤️", "Александр, у вас очень милая семья😍 я вас обожаю ❤️ ❤️ ❤️ ВЫ САМЫЕ-САМЫЕ ЛУЧШИЕ❤️❤️❤️", "Барон фон Пирожкофф👍", "Мне очень нравится это семья, только не разводитесь, а то с виду такие..., а потом Бах тебе (Счастья, радости вашей семье !!!!👍👍", "Как с картинки❤️", "С Днём Семьи❤️", "С праздником !!!💕🌷здоровья, счастья, любви!", "Обожаю", - написали пользователи сети.
Напомним, Александр Ревва ранее опубликовал фото дочерей, Алисы и Амели.
Обе красотки были в белых футболках и светлых джинсах. Девочки распустили волосы, обе смотрели в камеру и улыбались.
"Всех девочек и девушек поздравляю с Международным Днем Принцесс!!!", - написал Пирожков.
Напомним, что дочери Артура Пирожкова подросли и стали настоящими красавицами, фото: "Такие разные, но...".
Как сообщала Politeka, роскошная жена Артура Пирожкова соблазнила изгибами в купальнике, фото: "Просто мечта".
Также Politeka писала, что жена Артура Пирожкова показала, на кого на самом деле похожи их дети: "Вау, какие красотки!".