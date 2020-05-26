Российский комик и певец Александр Ревва поделился чувственным совместным фото со своей красавицей-женой

Артист, известный под псевдонимом Артур Пирожков, показал семейное фото со своей супругой Анжеликой. Снимок был опубликован в Инстаграм знаменитости, сообщает Politeka.net.

На фотографии супруги позируют перед камерой с серьезными лицами в похожих белых рубашках. При этом Ревва облокотился рукой на стул и задумчиво смотрит вперед. Его жена выглядит более спокойной и расслабленной. Чтобы придать своему образу большей чувственности, красотка решила расстегнуть рубашку, засветив часть своего бюстгальтера.

Ревва решил подписать стильный снимок с присущим ему юмором.

«- Дорогой, ты станешь папой!!! - Ты что, беременна?! - Нет, бл*ть, из Ватикана звонили», - пошутил он.

Поклонники тут же принялись комментировать фото. Некоторые заподозрили, что в шутке есть доля правды и пара действительно ждет пополнения в семье.

«Дорогой ты станешь Артуром! - Королём Артуром? - Нет, бл*ть Пирожковым», «Это намёк?», «Вот теперь сиди и думай. Или правда ждёт пополнение или шутка. Ну посмотрим через 9 месяцев», «Будет пополнение?», «Кто-то скоро станет папой», «Классные! Идеальные», «Супруга прям Пенелопа Крус», «Можно поздравить? Сыночка хотите?», «сильно, молодой папа», «Вы такие малыши, хочется смотреть на вас вечно», - пишут люди.

Напомним, безупречная жена Артура Пирожкова взбудоражила новым смелым образом: «Ну красотища…».

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