Дівчина з Туреччини на ім'я Гуль Бахарі, яка вже давно живе в США, продовжує завойовувати Instagram розкішними формами

Дівчина успішно розвиває свою сторінку в соціальній мережі, радуючи шанувальників відвертими фотографіями, які демонструють її природні багатства, передає Politeka.net. Причому знімки вона примудряється вибирати такі, щоб залишити численним шанувальникам простір для фантазії.

Так, на останньому фото модель позує в відвертій сукні з глибоким декольте, яка щільно облягає соковиту фігуру красуні. Але родзинкою вбрання є розріз на стегні, який доходить практично до пояса і чітко демонструє, що білизни під це плаття не передбачено.

Зухвалий образ Гуль доповнюють вечірній макіяж, великі сережки і перстень. Дівчина тримає в руці штучну квітку троянди.

Фото набрало тисячі лайків і понад сотню захоплених коментарів.

Відзначимо, що в модельний бізнес красуня, яку вже називають турецькою Кім Кардашьян через пишні форми, потрапила випадково. Під час навчання в Темпльскому університеті, де Бахарі вивчала міжнародний бізнес і фінанси, на першому і другому курсі вона працювала фітнес-тренером. Дівчина добре заробляла, хоча і так сім'я Гуль була не бідною.

Одного разу красуня потрапила в студентський модний блог, потім стала отримувати пропозиції від агентств. І відтоді модель працює в індустрії моди зі знаменитими брендами.

Після того, як сім'я Гуль переїхала до Філадельфії, дівчина багато подорожує по світу, але найбільше любить приїжджати в рідну країну.

Нагадаємо, що Гуль Бахарі ледве запхала неосяжні принади в міні-сукню: тканина ось-ось лусне.

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