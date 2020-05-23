Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала, за что ее любят мужчины

У себя в Инстаграм модель опубликовала фото в невероятно крохотном платье, передает Politeka.net. Красотка надела мини платье, в которое с трудом втиснула свои необъятные формы. Ее пышная грудь буквально выпрыгивала из корсета, а бедра были так сильно обтянуты, что казалось платье вот-вот лопнет.

Бахари была так ярко накрашена, что поклонники начали сравнивать ее с куклой и мультяшным персонажем. Но многие восхищаются красотой турецкой звезды.

«Ваша красота всегда сияет», «Куколка», «Всегда красивая леди», «Бомба», «Шикарная леди!», «Отправляю вам прекрасные благословения! И счастливую энергию», «Ты такая красивая», «Огонь», «Роковая женщина», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Гюль Бахари поделилась фото, на котором предстала в пушистом розовом платье. Фигуристая красотка обтянула все вкусные места. Очень откровенное декольте позволило рассмотреть пышную грудь модели, а тонкая талия и широкие бедра просто свели поклонников с ума.

Стоит отметить, что ранее модель имела более миловидные черты лица, но со временем она все больше злоупотребляет пластикой, в результате чего ее лицо становится неестественным.

Напомним, что Гуль Бахари еле запихнула необъятные прелести в мини-платье: ткань вот-вот лопнет.

А еще Politeka писала, что Гуль Бахари произвела фурор в самом бесстыжем спортивном костюме: "Шалунья".

Также Politeka сообщала, что Гуль Бахари сняла белье и заставила мужчин краснеть: "Мечта шейха".