Американська актриса Памела Андерсон показала відвертий знімок

В 90-ті навряд чи можна було знайти підлітка, який не мав у своїй колекції знімком актриси. Здавалося б, тільки вчора юна красуня демонструвала свою розкішну фігуру і була головною героїнею серіалу «Рятувальники Малібу».

Модель часто експериментувала зі своєю зовнішністю і сильно змінилася, але регулярно нагадує своїм шанувальникам якою вона була в молодості, передає Politeka.net.

На цей раз американська актриса опублікувала пікантний архівний знімок, на якому позувала в одній лише сукні.

Андерсон вирішила підготувати шанувальником до майбутнього гарячого кадру, показавши лише частину себе. Відсутність бюстгальтера вже означало, що актриса підготувала щось гаряченьке.

Так і сталося. Одна з найбажаніших жінок 90-х розтягнулася в спокусливій позі на дивані, одягнувшись лише в біле плаття, з якого так просилися вирватися її форми. Актрисі навіть довелося притримувати груди, яка в будь-який момент могла вислизнути з обтягуючого наряду.

Варто відзначити, що Андерсон досить частина радує шанувальників знімками з 90-х.

Нещодавно вона опублікувала архівне фото, де вона позує в чорному гідрокостюмі, випнувши свою груди назовні.

Нагадаємо, в 1990 році вона була провідною моделлю журналу «Playboy» і неодноразово називається «дівчиною місяця». Її фото потрапляли не тільки обкладинки, але і на вкладені у видання постери.







