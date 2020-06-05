29-річна українська співачка Міша Романова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", збентежила чуттєвими кадрами

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, заради якого позбулася нижньої білизни (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Ефектна блондинка з'явилася в рожевій сукні з мега відвертим декольте, в якому буквально все видно, а також непристойно високим розрізом знизу. Дівчина продемонструвала пружну гідність, млосно доторкнувшись до шиї пальцями і задерши підборіддя. Лямки її сукні при цьому сповзли на плечі, відкриваючи збуджуючий "пейзаж".

"Гарного вечора 💋", - побажала своїм шанувальникам співачка.

Пост справив фурор в соцмережі - неможливо пройти повз такого гарячого ролика. Особливо уважні користувачі звернули увагу, що в кадрі миготить чоловіча рука - кому вона належить залишається загадкою.

"Ой Ой зараз випаде тримай❤️"

"Жарко 🔥"

"Із скромної дівчини в Шм*ру!"

"Груди які гарні зробили вам😍👍👏 фантастика, не відірватися"

"Витончено 😍😍"

"Божественна і дуже приваблива. КРУТО.👍🔥🤗💃💃"

"Там чиясь чоловіча рука не дає роздягнутися 😂"

"Чия рука???"

Раніше ми повідомляли, Романова ніжно пригорнулася до м'язистого красеня, чиє тіло прикрашають тату. Артистка виклала кадр зі свого нового кліпу в Instagram.

"Мені потрібен тільки ти. Я не можу забути, Я не можу заснути без тебе...", - підписала фото Міша рядками з пісні "Ти".

"Очей не відірвати, чудово😍"; "Як красиво ви вдвох дивитесь ❤️❤️❤️ як справжня закохана, пристрасна пара ❤️❤️❤️"; "Ти прекрасно вжилася в роль голлівудської діви, ти така красива, кліп потрясний, головний герой дуже крутий", - коментували користувачі.

Нагадаємо, що Міша Романова забула про сором і влаштувала вологі гри на камеру: колеги з «ВІА Гри» позаздрять.

Також Politeka писала, що Міша Романова, яка приховувала народження дитини, потрясла фото з пологового будинку: "Ніби інша людина".