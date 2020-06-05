29-річна українська співачка Міша Романова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", збентежила чуттєвими кадрами
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, заради якого позбулася нижньої білизни (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Ефектна блондинка з'явилася в рожевій сукні з мега відвертим декольте, в якому буквально все видно, а також непристойно високим розрізом знизу. Дівчина продемонструвала пружну гідність, млосно доторкнувшись до шиї пальцями і задерши підборіддя. Лямки її сукні при цьому сповзли на плечі, відкриваючи збуджуючий "пейзаж".
"Гарного вечора 💋", - побажала своїм шанувальникам співачка.
Пост справив фурор в соцмережі - неможливо пройти повз такого гарячого ролика. Особливо уважні користувачі звернули увагу, що в кадрі миготить чоловіча рука - кому вона належить залишається загадкою.
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"Ой Ой зараз випаде тримай❤️"
"Жарко 🔥"
"Із скромної дівчини в Шм*ру!"
"Груди які гарні зробили вам😍👍👏 фантастика, не відірватися"
"Витончено 😍😍"
"Божественна і дуже приваблива. КРУТО.👍🔥🤗💃💃"
"Там чиясь чоловіча рука не дає роздягнутися 😂"
"Чия рука???"
Раніше ми повідомляли, Романова ніжно пригорнулася до м'язистого красеня, чиє тіло прикрашають тату. Артистка виклала кадр зі свого нового кліпу в Instagram.
"Мені потрібен тільки ти. Я не можу забути, Я не можу заснути без тебе...", - підписала фото Міша рядками з пісні "Ти".
"Очей не відірвати, чудово😍"; "Як красиво ви вдвох дивитесь ❤️❤️❤️ як справжня закохана, пристрасна пара ❤️❤️❤️"; "Ти прекрасно вжилася в роль голлівудської діви, ти така красива, кліп потрясний, головний герой дуже крутий", - коментували користувачі.
Нагадаємо, що Міша Романова забула про сором і влаштувала вологі гри на камеру: колеги з «ВІА Гри» позаздрять.
Також Politeka писала, що Міша Романова, яка приховувала народження дитини, потрясла фото з пологового будинку: "Ніби інша людина".