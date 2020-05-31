Экс-солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова призналась в своих чувствах к мужчине

Как сообщает Politeka.net, певица опубликовала пикантное фото на своей странице в социальной сети Instagram.

На опубликованном кадре Миша Романова обнимает полуобнаженного красавца, покрытого татуировками. Знаменитость приспустила золотистое вечернее платье и прижалась к мужчине своим бюстом. При этом на ней нет нижнего белья.

"Мне нужен только ты.

Я не могу забыть,

Я не могу уснуть без тебя...", - подписала фото Миша Романова.

Судя по хэштегу, фото было сделано во время съемок клипа на песню "Ты", оттуда же слова из описания. Известно, что клип спродюсировал певец Макс Барских, которому приписывают довольно близкие отношения с Мишей Романовой. Ходят даже слухи, что он является отцом ребенка певицы.

Пользователи социальной сети восхитились ноой работой Романовой и оставили много положительных комментариев:

"Глаз не оторвать, великолепно😍"; "Как красиво вы вдвоем смотритесь ❤️❤️❤️ как настоящая влюблённая, страстная пара ❤️❤️❤️"; "Ты прекрасно вжилась в роль голливудской дивы, ты такая красивая, клип потрясный, главный герой очень крутой"; "Вы прекрасны".

Напомним, что Миша Романова забыла про стыд и устроила влажные игры на камеру: коллеги из «ВИА Гры» позавидуют.

Как сообщала Politeka, Миша Романова променяла Барских на Алана Бадоева, личные кадры облетели сеть: «Уже пьяные».

Также Politeka писала, что Миша Романова, скрывавшая рождение ребенка, потрясла фото из роддома: "Будто другой человек".