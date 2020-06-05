В Національному банку України попередили громадян про те, що банки закриються на три дні

Довгі вихідні пов'язані з тим, що в найближчу неділю, 7 червня, в Україні святкують День Святої Трійці. Банківська система буде працювати у відповідності з загальним графіком святкових і вихідних днів, йдеться на сайті НБУ, передає Politeka.net.

Так, замість двох вихідних, в українських банках їх буде три, тобто з 6 по 8 червня включно.

Раніше ми писали, в четвер, 4 червня, в роботі ПриватБанку стався масштабний збій. Українці масово скаржилися на те, що не працюють програми Приват24, а також додатки для бізнесу. Зокрема, при спробі зайти в особистий кабінет висвічувалося "помилка 504" або "помилка сервера". До того ж не відповідав телефон підтримки клієнтів ПриватБанку "3700".

Пізніше з'ясувалося, що сталася аварійна ситуація мережевого обладнання ПриватБанку. До вечора того ж дня в банку заявили про повне відновлення роботи.

Тим не менше після збою українці почали скаржитися на зникнення грошей з карток. Скарги з'явилися на сайті "Мінфіну".

За словами одного клієнта, він здійснював переклад 20 тисяч між картками ПриватБанку, але кошти так і не дійшли до потрібного адресата.

В установі лише порадили одержувачу коштів перевірити зарахування суми на карту в особистому кабінеті Приват24 у виписці.

Також ми розповідали, з 3 червня НБУ ввів в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти. Спочатку в обіг вводиться більше п'яти мільйонів монет. Їх вже розподілили між підрозділами НБУ в Києві, Дніпропетровську, Львові, Одесі, Харкові, Хмельницькому.

Українцям не доведеться спеціально обмінювати 10-гривневі банкноти на монети. Можна буде розраховуватися одночасно і новими монетами і банкнотами. Банкноти номіналом 10 гривень будуть і далі перебувати в обігу, поки не зникнуть у результаті природного зносу.

Нагадаємо, Нацбанк зробив екстрену заяву про нав'язаних банківських послугах: як дурять українців.

Також Politeka писала, що грошові перекази і блокують рахунки, з'явилося термінове повідомлення НБУ.